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Российские хакеры атаковали АЗС в Литве: наживу передадут на нужды армии РФ
20.08.2023 14:50 Евгения Маркова

Российские хакеры атаковали АЗС в Литве: наживу передадут на нужды армии РФ

Члены российской хакерской организации Killnet атаковали 429 автозаправок в Литве. Атаке подверглись АЗС таких топливных компаний, как Circle-K, Neste, Emsi, Viada, Orlen и Baltic Petroleum.

Лидер киберпреступников KillMilk сообщил об атаке и заявил, что украденные у пользователей средства передадут на нужды армии РФ.

KillMilk утверждает, что в результате хакерской атаки у клиентов перечисленных компаний перестали загружаться веб-версии личных кабинетов и мобильных приложений, списываться и начисляться бонусные баллы на карты программ лояльности и не только.

"Они заплатят за свою проукраинскую политику", — заявил лидер киберпреступников.

Как долго будет продолжаться атака на литовские АЗС, не сообщается.

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