



Российские хакеры атаковали АЗС в Литве: наживу передадут на нужды армии РФ

Члены российской хакерской организации Killnet атаковали 429 автозаправок в Литве. Атаке подверглись АЗС таких топливных компаний, как Circle-K, Neste, Emsi, Viada, Orlen и Baltic Petroleum.



Лидер киберпреступников KillMilk сообщил об атаке и заявил, что украденные у пользователей средства передадут на нужды армии РФ.



KillMilk утверждает, что в результате хакерской атаки у клиентов перечисленных компаний перестали загружаться веб-версии личных кабинетов и мобильных приложений, списываться и начисляться бонусные баллы на карты программ лояльности и не только.



"Они заплатят за свою проукраинскую политику", — заявил лидер киберпреступников.



Как долго будет продолжаться атака на литовские АЗС, не сообщается.