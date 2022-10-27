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Российские элиты начинают понимать, что нападение России на Украину было ошибкой
27.10.2022 22:36 Юлия Фрилис

Российские элиты начинают понимать, что нападение России на Украину было ошибкой

Российские элиты начинают понимать, что нападение России на Украину было ошибкой и начинают обсуждать, как им придется жить без диктатора Путина.

Об этом пишет издание The Economist.

Журналисты известного журнала с помощью российских аналитиков и своих источников среди российских элит попытались проанализировать происходящее в Кремле.

Российские элиты – бизнесмены и политики – начинают понимать, что война России против Украины была ошибкой Путина. И чем активнее продвигается украинская армия, тем большее разочарование среди российской верхушки. Если раньше власти не позволяли себе даже подумать о том, что Россия может быть без Путина, то уже сейчас проходят такие разговоры.

Элиты наблюдают, как наступают ВСУ, из РФ бегут умные люди, а Запад не повел себя на энергетический и ядерный шантаж России. Поэтому в сторону Путина все чаще раздаются проклятия.

Издание отмечает, что это не означает, что Путина в ближайшее время отстранят от власти, однако там считают, что в России начинается самый бурный период постсоветской истории. А западные правительства начинают беспокоиться, что ситуация в РФ может быть неуправляемой.

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