



Российские бомбардировщики перехвачены возле Аляски

Североамериканские силы ПВО перехватили несколько российских стратегических бомбардировщиков и истребителей, когда они пролетали над международным воздушным пространством вблизи Аляски, сообщило Командование воздушно-космической обороны Северной Америки NORAD.

Самолет, который был идентифицирован в понедельник, не входил в воздушное пространство США или Канады и не представлял угрозы, говорится в заявлении совместного американо-канадского центра от 14 февраля.



“NORAD предвидел эту российскую активность. Два истребителя NORAD F-16 перехватили российский самолет”, – говорится в сообщении. “NORAD регулярно отслеживает передвижение иностранных самолетов и при необходимости сопровождает их”.



Россия заявила в среду, что за последние дни она совершила несколько полетов над международными водами, в том числе в Беринговом море между Аляской и Россией. Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС пролетели над Беринговым морем в сопровождении самолетов Су-30.



“Летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного моря, Балтийского моря и Тихого океана”, – сообщили в Минобороны России.



Хотя Россия и раньше совершала полеты над Беринговым морем, ее соседи по региону стали более обеспокоены военной активностью Москвы после ее вторжения в Украину в прошлом году.