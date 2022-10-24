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Российская кибератака остановила Варшавскую фондовую биржу
24.10.2022 18:30 Евгения Маркова

Российская кибератака остановила Варшавскую фондовую биржу

Хакеры российской группировки Killnet атаковали сайт Варшавской фондовой биржи, о чем они заявили в своем телеграм-канале.

Официальный сайт Варшавской фондовой биржи заблокирован, как и личные кабинеты брокеров.

Варшавская фондовая биржа — одна из крупнейших фондовых бирж в Центральной и Восточной Европе, начавшая свою работу в 1991 году.

Хакерская группировка Killnet, которая поддерживает российское вторжение в Украину, активизировала свою деятельность после 24 февраля. За это время атакам российских хакеров подверглись правительственные сайты  Болгарии, Литвы, Норвегии, Португалии и США.

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