



Российская бабушка: "убить всех украинцев, даже младенцев"

В России местное население продолжает выражать свое "неудовлетворение" существованием соседних стран.



В одном из опросов, проводимых журналистами на российских улицах", жительницы крайне жестко высказались о том, что "нужно сделать" с украинцами, поляками и прибалтами.



Например, одна из бабушек считает, что всех украинцев, и даже младенцев, "нужно убить". В Польше, по ее мнению, "живут нацисты".



"Там надо их всех прикончить - х**лов до последнего, и их детей убить. Это гниль и ее надо уничтожить. Все население... Украинцев всех убить, вплоть до младенцев уничтожить. Это гниль распространилась, теперь они нас не любят. Никакие они нам не братья и не сестры", - сказала бабушка.



Еще одна женщина рассказала о том, как когда-то была в Украине, и уже на тот момент население "начало переходить в секты".

