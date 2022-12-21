



“Роскосмос” отказался от помощи NASA по эвакуации космонавтов с аварийного МКС

После того, как на прошлой неделе “Роскосмос” признал, что на корабле “Союз МС-22”, пристыкованном к МКС, произошла утечка теплоносителя, российское космическое агентство отказывается от предложенной США помощи по эвакуации трех космонавтов. Завтра NASA проведет брифинг для СМИ, чтобы обсудить ситуацию. По информации источников, она весьма опасная.



Утечка теплоносителя на корабле “Союз МС-22” произошла 14 декабря и лишь после появления информации в зарубежных СМИ, обеспокоенных судьбой трех космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и американца Фрэнка Рубио, находящихся там, представители “Роскосмоса” прокомментировали ситуацию, признав, что в результате повреждения температура внутри корабля “превысила нормативные значения”. Тем не менее россияне настаивают, что “жизни и здоровью космонавтов ничего не угрожает”.



Однако ряд американских экспертов не доверяют успокоительным заверениям “Роскосмоса” и считают ситуацию весьма опасной. По их мнению, это повреждение может привести к выходу из строя систем корабля – он будет перегреваться на солнечной стороне и замерзать в тени во время вращения в составе МКС.



Тем не менее, “Роскосмос” отказался от предложенной помощи США по эвакуации космонавтов с МКС. Российская сторона заявила, что “предпосылок для срочного возвращения “Союза МС-22” на Землю нет”. Госкорпорация подтвердила, что сейчас на космодроме Байконур продолжается подготовка к запуску корабля “Союз МС-23”, старт которого запланирован на 16 марта 2023 года. Но до этого необходимо обеспечить целостность поврежденного космического корабля, который по сути служит для космонавтов спасательной шлюпкой в случае непредвиденных происшествий на борту МКС.



Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что решения по ситуации с поврежденным кораблем будут приняты на совещании 27 декабря и, что в случае экстренной необходимости "Союз МС-23" будет отправлен к МКС раньше в беспилотном режиме.