ФСБ завело уголовное дело на Евгения Пригожина
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Росийские Генералы просят ЧВК Вагнера остановиться
24.06.2023 01:01 Александр Черман

Росийские Генералы просят ЧВК Вагнера остановиться

На фоне слухов о надвигающейся вооруженной конфронтации между ЧВК Вагнера и МО РФ, Генерал Сергей Суровикин выступил с видео обращением, где призвал группу "Вагнер" остановиться и подчиниться воле президента РФ. Он призвал не допустить открытой конфронтации.

В то же время ФСБ потребовало от боевиков "Вагнер" не подчиняться приказам Пригожина.

Со Своей стороны на официальном телеграм канале "вагнеровцев" появилась надпись, гласящая, что командиры будут подчиняться единственному перспективному политику - Пригожину.

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