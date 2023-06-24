



Росийские Генералы просят ЧВК Вагнера остановиться

На фоне слухов о надвигающейся вооруженной конфронтации между ЧВК Вагнера и МО РФ, Генерал Сергей Суровикин выступил с видео обращением, где призвал группу "Вагнер" остановиться и подчиниться воле президента РФ. Он призвал не допустить открытой конфронтации.



В то же время ФСБ потребовало от боевиков "Вагнер" не подчиняться приказам Пригожина.



Со Своей стороны на официальном телеграм канале "вагнеровцев" появилась надпись, гласящая, что командиры будут подчиняться единственному перспективному политику - Пригожину.