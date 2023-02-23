



Рош-ха-Аин: в парке нашли взрывное устройство

В четверг, 23 февраля, в парке в Рош-ха-Аин нашли взрывное устройство.



Полиция получила сообщение о подозрительном предмете, спрятанном в кустах.



Правоохранители перекрыли въезд в парк. Когда подтвердилась информация о том, что это действительно взрывное устройство, саперы его обезвредили.



Остатки взрывчатки забрали на экспертизу для извлечения улик. Начато расследование. Выясняется, идет ли речь о подготовке теракта или о криминальных разборках.

