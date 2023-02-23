Новости » Происшествия
Рош-ха-Аин: в парке нашли взрывное устройство
23.02.2023 14:40 Алина Груднева

Рош-ха-Аин: в парке нашли взрывное устройство

В четверг, 23 февраля, в парке в Рош-ха-Аин нашли взрывное устройство.

Полиция получила сообщение о подозрительном предмете, спрятанном в кустах.

Правоохранители перекрыли въезд в парк. Когда подтвердилась информация о том, что это действительно взрывное устройство, саперы его обезвредили.

Остатки взрывчатки забрали на экспертизу для извлечения улик. Начато расследование. Выясняется, идет ли речь о подготовке теракта или о криминальных разборках.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы