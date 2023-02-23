Рош-ха-Аин: в парке нашли взрывное устройство
В четверг, 23 февраля, в парке в Рош-ха-Аин нашли взрывное устройство.
Полиция получила сообщение о подозрительном предмете, спрятанном в кустах.
Правоохранители перекрыли въезд в парк. Когда подтвердилась информация о том, что это действительно взрывное устройство, саперы его обезвредили.
Остатки взрывчатки забрали на экспертизу для извлечения улик. Начато расследование. Выясняется, идет ли речь о подготовке теракта или о криминальных разборках.
לפני זמן קצר התקבל דיווח על חפץ חשוד בגן ציבורי בראש העין. עם קבלת הדיווח השוטרים חסמו את דרכי הגישה לגן וחבלן שהוזעק למקום חשף במקום מטען חבלה ונשק. בתום הטיפול פונה המטען באופן בטוח להמשך טיפול חבלני המשטרה והנשק הועבר למיצוי ראיות במעבדות משטרת ישראל pic.twitter.com/91FwzGXXPq— משטרת ישראל (@IL_police) February 23, 2023