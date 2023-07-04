



Росавиация сообщила о возобновлении работы аэропорта Внуково

Аэропорт Внуково возобновил работу в штатном режиме. Об этом сообщили во вторник, 4 июля, в Росавиации.



“С 08:00 мск 4 июля аэропорт Внуково возобновил работу”, – сказано в заявлении ведомства.



4 июля, самолеты, которые должны были приземлиться в московский аэропорты Внуково перенаправляли в другие столичные аэропорты. Как уточнили в Росавиации, ограничения введены по техническим причинам.



Позже мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в целях безопасности была временно перенаправлена часть рейсов из аэропорта Внуково, но с 8:00 утра все эти ограничения на полеты в районе Внуково снимаются.



По словам мэра была совершена "очередная атака дронов в Московской области и Новой Москве, которая была отражена силами противовоздушной обороны".

