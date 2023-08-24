



Росавиация подтвердила смерть Пригожина



Росавиация опубликовала в официальном телеграм-канале имена пассажиров самолета Embraer, разбившегося в Тверской области.



По данным ведомства, на борту EBM-135BJ находились следующие пассажиры: Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин, Валей Чекалов, Дмитрий Уткин, Николай Матусеев, Евгений Пригожин. Имена членов экипажа: командир Алексей Левшин, второй пилот Рустам Каримов и бортпроводник Кристина Распопова.



"Выполнение полета самолета Embraer-135 (EBM-135BJ) осуществлялось на основании разрешения на использование воздушного пространства, выданного в установленном порядке", – отметили в Росавиации.



Частный бизнес-джет, следовавший из Москвы в Петербург, потерпел крушение вблизи населенного пункта Куженкино. По предварительной информации, на борту было 10 человек, все они погибли.



В свою очередь, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".



По данным Росавиации, самолет принадлежал компании "МНТ-Аэро". Ведомство создало комиссию для расследования обстоятельств и причин происшествия.