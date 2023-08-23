



Росавиация: на борту рухнувшего самолета числился Пригожин

В бизнес-джете, который потерпел крушение в Тверской области, среди пассажиров значился основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.



Информацию об этом подтверждают в "Росавиации".



По данным МЧС РФ, в результате крушения частного самолета погибли 10 человек, из них трое - члены экипажа. На месте происшествия работают экстренные службы.



Информация о гибели Пригожина проверяется. Местные паблики пишут о том, что он может находиться на другом борту. По предварительным данным, потерпевший крушение самолет летел из Москвы в Санкт-Петербург.



Тем временем, журналистка Ксения Собчак сообщает со ссылкой на источники, что на борту также был правая рука Пригожина Дмитрий Уткин.



Ранее в СМИ появилась информация о том, что крушение возле населенного пункта Куженкино потерпел самолет с бортовым номером RA-02795, который принадлежит Пригожину.



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В СМИ уже появилось несколько версий произошедшего. По одной из них, речь идет о теракте. Тем временем, Telegram-каналы Пригожина заверяют, что самолет был сбит силами ПВО, о чем якобы свидетельствует инверсионный след в небе. Местные жители сообщили также о том, что слышали два звука взрыва.



