



Роман Костомаров не может говорить, сильно похудел и питается через зонд

Жизнь Романа Костомарова по-прежнему находится под угрозой. Лучшие врачи России пытаются остановить у него гангрену. Фигуристу ранее ампутировали стопы, сей же под угрозой оказались руки олимпийского чемпиона.



На данный момент врачи стабилизировали температуру пациента, но состояние остается тяжелым.



Некроз тканей из-за сепсиса - не единственная проблема, с которой столкнулся российский фигурист. Из-за гангрены у него возникли серьезные проблемы с сердцем и сосудами, кровь стала очень жидкой.



Фигурист сильно похудел. Питание получает через зонд.



Конькобежец Иван Скобрев сообщил, что происходит со спортсменом: "В сознание приводят его периодически. Врач ЛФК с ним занимается. Толком говорить не может, только шевелит губами".