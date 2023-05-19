



Ройзман признан виновным в "дискредитации" армии РФ

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман признан виновным в "дискредитации" армии РФ.



Сегодня, 19 мая, суд назначил ему штраф в размере 260 тысяч рублей.



Экс-мэр города осужден по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил). Максимальным наказанием по этой статье является лишение свободы на срок до пяти лет.



Сам Ройзман прокомментировал запрошенное прокурором наказание в виде штрафа, подчеркнув, что "все понимают, что он ни в чем не виноват и ничего плохого не делал".



Ранее примадонна российской эстрады Алла Пугачева и вдова экс-президента РФ Наина Ельцина заступились за Ройзмана, направив в суд в отношении него положительную характеристику.



"Я надеюсь, что дальновидность, неподкупность и независимость судебных органов еще не потеряна окончательно в нашем многострадальном обществе и вы несомненно следите за сегодняшней ситуацией в нашей стране. Вам предстоит принять трудное решение не побояться оправдать Ройзмана Евгения Вадимовича и оставить его на свободе", - писала Пугачева.