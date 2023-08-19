



Родители разбивают яйца об лица своих детей: новый безумный флеш-моб в TikTok

В новом вирусном флеш-мобе в TikTok родители разбивают яйца о головы своих детей и смеются над этим, наблюдая, как дети плачут.

Флеш-моб заключается в том, чтобы родители маленьких детей снимали своих детей на камеру во время "смешного" розыгрыша.



Родитель просит ребенка помочь ему приготовить на кухне что-нибудь, требующее яиц, и неожиданно разбивает яйцо об лицо ребенка и выливает содержимое в миску. Дети либо остаются в замешательстве и смеются, либо плачут в истерике, что очень забавляет их родителей. Хэштег набрал более 33 млн. просмотров.



Многие родители считают, что все это происходит в шутку, а другие уверены, что это граничит с жестоким обращением с детьми.



“Я была отмечена в нескольких таких видео, и я видела, как это происходит в двух случаях", – объясняет пользователь под ником mom.uncharted. “Когда я вижу эти видео, я думаю: неужели нам, родителям, настолько скучно и мы отчаянно нуждаемся в контенте? Неужели нам так нужно хоть что-то выложить в интернет, чтобы получать дофамин, лайки и просмотры.



“Мы в 2023 году разбиваем яйца на головы наших детей в надежде, что у них будет забавная реакция, которую мы сможем выложить в интернете, чтобы развлечь незнакомцев?" – возмущена она.

