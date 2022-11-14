



Родители протестуют против мягкого приговора бедуину-насильнику

Десятки родителей из Негева протестуют перед судом Беэр-Шевы в знак протеста против мягкого приговора, вынесенного бедуину, изнасиловавшему 10-летнюю девочку.



Об этом сообщает портал "Аруц Шева".



Участники демонстрации держат плакаты с надписями: "Сегодня это их дочь, а завтра будет твоя".



"Мы призываем пересмотреть это решение и назначить более строгое наказание этому подлому преступнику. Мы не успокоимся, пока не восторжествует правосудие", - заявили лидеры Форума развития Негева.