



Родители подали в суд за жестокое обращение с малышами против детсада в Эйлате

На прошлой неделе в суд Беэр-Шевы был подан обвинительный акт против Иланы Ковар, владелицы детского сада в Эйлате. Родителями малышей обвиняют ее в жестоком обращении с детьми. Мааян Ортал, мать двоих малышей из яслей Ковара , опубликовала заявление для СМИ, в котором говорится: “Сегодня мы представляем родителей, чей мир был разрушен в один день”.



“Детям, подвергшимся физическому и психическому насилию, вероятно, придется сталкиваться с последствиями этого до конца жизни”, – опасается Ортал. “Наши маленькие дети пережили террор, физическое и психическое насилие и издевательства со стороны Ковар, голодание с одной стороны и перекармливание с другой”.



По ее словам, “некоторых малышей привязывали к “наказным качелям”, надевали им на голову подгузник и били по лицу, хватали детей за шею, душили их, били о стену или пол и изолировали в темных комнатах. Их также дергали за волосы, проталкивали еду прямо в горло, намеренно отказывали в еде некоторым, пока другие едят, удерживая малыша, требовали, чтобы другие малыши били ребенка и совершали другие документы ужасов, которые ум не может постичь”.



Ортал также отметила, что были “свидетели жестокого обращения Ковар с детьми, которые не предприняли никаких действий для его предотвращения, в том числе Реут Кобер, Рути Рафаэль и Марсель Гетта”.



“Наказание для них должно быть не менее суровым, чем наказание для Ковар”, – считает Ортал. “Наши дети заслуживают справедливости. Ковар и другие не заслуживают защиты со стороны СМИ”.