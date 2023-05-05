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Родителей в Кфар-Касем задержали за издевательства над своими детьми
05.05.2023 13:40 Алина Груднева

Родителей в Кфар-Касем задержали за издевательства над своими детьми

Полиция арестовала двух родителей из Кфар-Касима по подозрению в нападении и невнимательном отношении к своим малолетним детям.

Уточняется, что потерпевшими оказались малыши в возрасте 2 и 3 года.

Подозрения в отношении родителей этих малышей усилились после проверки, которую провели органы соцзащиты.

Полиция провела в их доме обыск, который показал, что взрослые не уделяли должное внимание своим детям. 5 мая суд продлил срок их содержания под стражей до понедельника.
 

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