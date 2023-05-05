



Родителей в Кфар-Касем задержали за издевательства над своими детьми

Полиция арестовала двух родителей из Кфар-Касима по подозрению в нападении и невнимательном отношении к своим малолетним детям.



Уточняется, что потерпевшими оказались малыши в возрасте 2 и 3 года.



Подозрения в отношении родителей этих малышей усилились после проверки, которую провели органы соцзащиты.



Полиция провела в их доме обыск, который показал, что взрослые не уделяли должное внимание своим детям. 5 мая суд продлил срок их содержания под стражей до понедельника.

