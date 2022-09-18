Новости » Происшествия
Ришон-ле-Цион: житель Иерусалима напал с ножом на сотрудника Spa-салона
18.09.2022 18:55 Алина Груднева

Ришон-ле-Цион: житель Иерусалима напал с ножом на сотрудника Spa-салона

Полиция предъявила обвинение жителю Иерусалима в возрасте 20 лет за нападение и нанесение ножевых ранений сотруднику Spa-салона в Ришон ле-Ционе.

 
Об этом сообщает Маарив.
 
По версии следствия, сотрудник заведения попросил обвиняемого покинуть салон из-за неадекватного поведения. 
 
В ответ подсудимый начал наносить удары ножом пострадавшему. 
 
Полиция подала ходатайство о продлении срока содержания обвиняемого под стражей до окончания судебного разбирательства.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы