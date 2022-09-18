Ришон-ле-Цион: житель Иерусалима напал с ножом на сотрудника Spa-салона
Полиция предъявила обвинение жителю Иерусалима в возрасте 20 лет за нападение и нанесение ножевых ранений сотруднику Spa-салона в Ришон ле-Ционе.
Об этом сообщает Маарив.
По версии следствия, сотрудник заведения попросил обвиняемого покинуть салон из-за неадекватного поведения.
В ответ подсудимый начал наносить удары ножом пострадавшему.
Полиция подала ходатайство о продлении срока содержания обвиняемого под стражей до окончания судебного разбирательства.