



Ришон-ле-Цион: житель Иерусалима напал с ножом на сотрудника Spa-салона

Полиция предъявила обвинение жителю Иерусалима в возрасте 20 лет за нападение и нанесение ножевых ранений сотруднику Spa-салона в Ришон ле-Ционе.

Об этом сообщает Маарив.

По версии следствия, сотрудник заведения попросил обвиняемого покинуть салон из-за неадекватного поведения.

В ответ подсудимый начал наносить удары ножом пострадавшему.

Полиция подала ходатайство о продлении срока содержания обвиняемого под стражей до окончания судебного разбирательства.