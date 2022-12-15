



Ришон Ле-Цион: Плясавшая на баре подала в суд на мужчину, схватившего ее за зад

Полицейский из центра страны, который провел время в баре и на месте потрогал ягодицу отдыхавшей там женщины, обвиняется в мировом суде Ришон Ле-Циона в непристойном поступке.



Согласно обвинительному заключению, поданному МАХАШ, утверждается, что около года и двух месяцев назад полицейский, житель центра страны в возрасте тридцати лет, пришел в бар вместе с несколькими своими родственниками, где выпил несколько алкогольных напитков. В разгар веселья он заметил женщину, танцующую на баре.



По словам женщины, когда она танцевала, полицейский дотронулся до нее: "Он потрогал меня за попу и ушел". Она пожаловалась на полицейского в следственный отдел полиции, который попросил ее дать показания о случившемся. Полицейский, которого представлял адвокат Эли Унгер, был допрошен с предупреждением о подозрении в совершении непристойного поступка. Он полностью отрицал выдвинутые против него подозрения.



"Я вообще не трогал ее за попу. Я просто прошел мимо нее по дороге в туалет. Если и было прикосновение, то только для того, чтобы я мог пройти, но не более того. Здесь не было никакого непристойного действия. Не было такого намерения", - утверждал полицейский в свою защиту.



Несмотря на версию полицейского, полиция решила, что показаний женщины достаточно для предъявления ему обвинения. Полицейского обвинили в непристойном поступке. Полиция вела переговоры с адвокатом Унгером, защитником полицейского, пытаясь достичь соглашения о признании вины по делу, но тот решительно отказался на том основании, что обвинительное заключение должно быть отозвано, поскольку уголовное преступление не было совершено.

