Ришон-ле-Цион: экскаватор на свалке задавил палестинского рабочего
На мусорной свалке в Ришон-ле-Ционе произошел инцидент со смертельным исходом.
40-летнего палестинского рабочего насмерть задавил экскаватор, сообщает Times of Israel.
Медики Magen David Adom заявили, что нашли мужчину без сознания и констатировали его смерть.
"Раненый лежал рядом с экскаватором без сознания и страдал от очень тяжелой полисистемной травмы", - сказали медики.
По сообщению полиции, водитель экскаватора, 20-летний мужчина из центрального города Рамле, был задержан офицерами для допроса.Полиция примет решение, следует ли просить о продлении срока содержания водителя экскаватора под стражей после первоначального допроса.
Причины аварии выясняются.