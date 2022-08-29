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Ришон-ле-Цион: экскаватор на свалке задавил палестинского рабочего
29.08.2022 18:27 Ольга Белозерова

Ришон-ле-Цион: экскаватор на свалке задавил палестинского рабочего

На мусорной свалке в Ришон-ле-Ционе произошел инцидент со смертельным исходом.

40-летнего палестинского рабочего насмерть задавил экскаватор, сообщает Times of Israel.

Медики Magen David Adom заявили, что нашли мужчину без сознания и констатировали его смерть.

"Раненый лежал рядом с экскаватором без сознания и страдал от очень тяжелой полисистемной травмы", - сказали медики.

По сообщению полиции, водитель экскаватора, 20-летний мужчина из центрального города Рамле, был задержан офицерами для допроса.Полиция примет решение, следует ли просить о продлении срока содержания водителя экскаватора под стражей после первоначального допроса.

Причины аварии выясняются. 
 

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