



Ришон-ле-Цион: экскаватор на свалке задавил палестинского рабочего

На мусорной свалке в Ришон-ле-Ционе произошел инцидент со смертельным исходом.



40-летнего палестинского рабочего насмерть задавил экскаватор, сообщает Times of Israel.



Медики Magen David Adom заявили, что нашли мужчину без сознания и констатировали его смерть.



"Раненый лежал рядом с экскаватором без сознания и страдал от очень тяжелой полисистемной травмы", - сказали медики.



По сообщению полиции, водитель экскаватора, 20-летний мужчина из центрального города Рамле, был задержан офицерами для допроса.Полиция примет решение, следует ли просить о продлении срока содержания водителя экскаватора под стражей после первоначального допроса.



Причины аварии выясняются.

