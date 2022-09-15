



Ришон: 17-летние на джипе пробили забор и повисли над котлованом



Безумная авария произошла 14 сентября в городе Ришон Ле Цион. 17-летние подростки пытались припарковаться на стоянке близ строительного объекта. На определенном этапе они утратили контроль над машиной, пробили ограждение строительного объекта - и джип застрял в ограждении, повиснув на котлованом глубиной 15 метров.



Двоих спас трактор с этой же стройки, который зацепил машину и вытащил их обратно на дорогу.



ראשון לציון: התנגשו בגדר פח - ונותרו תלויים מעל תהום של 15 מטריםhttps://t.co/C4nMUMv7kE pic.twitter.com/XMAaXNC5Zo — ynet עדכוני (@ynetalerts) September 14, 2022

Подросток, находившийся за рулем сообщил: “Нога соскользнула с педали тормоза, и когда я начал тормозить, я понял слишком поздно. С нами ничего не случилось, машина покорябана в нескольких местах - но это серьезный урок для нас”.Мать подростка возмущена: “Здесь есть серьезная опасность, власти должны были поставить у парковки не металлический забор, а бетонные блоки. Они не знали, что за забором - пропасть”.