



РФ вывела в море ракетоноситель с 8 "калибрами" на борту

В Черном море корабельная группировка по сравнению с утром увеличена вдвое – это уже 8 кораблей, среди которых на боевое дежурство выведен и 1 надводный ракетоноситель – фрегат, снаряженный 8 "Калибрами".



На фоне активности вражеской авиации это может свидетельствовать о подготовке к ракетной атаке, а также ударов дронами.



Не игнорируйте сигналы воздушных тревог, действуйте сосредоточенно и оперативно. Будьте бдительны и сознательны: переходите в укрытие, по возможности и целесообразности используйте правила "двух стен". Вполне вероятны и обстрелы вражеской артиллерией при фронтовых территориях.