



В РФ вербуют на войну в Украине сотни сербов

Россия вербует на войну в Украине граждан Сербии, которым на родине за наемничество может грозить до 10 лет тюрьмы.



Об этом сообщает "Русская служба Би-би-си" со ссылкой на заявление сербского снайпера Деяна Берича, который формировал взвод сербов в составе ЧВК "Вагнер" еще в 2014 году.



По его командованием было подразделение "Волк", которое входило в состав 106-й тульской дивизии ВДВ. Он признался, что в самом начале полномасштабного вторжения его "интернациональный батальон" воевал под Киевом в районе Гостомеля, а также занимал варшавскую трассу в районе села Загальцы Бородянского района в Киевской области.



Как выяснилось, сербов, которых удается завербовать, размещают во временном общежитии рядом с лыжным стадионом в Красногорске. Оттуда после подготовки документов и подписания контрактов с минобороны РФ в Королеве их отправляют в Украину. При чем, иностранцев оформляют через Московскую область, потому что в регионе не справляются с поставленными задачами по скрытой мобилизации.



В "Ордене республики" отметили, что к процессу вербовки подключен лидер "Ночных волков" Александр Залдостанов ("Хирург"), а также сын бывшего президента Югославии Слободана Милошевича.