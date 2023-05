Ночью 1 мая во всех регионах Украины была объявлена масштабная воздушная тревога. РФ устроила ночную ракетную атаку, которую посол Британии в Украине Милинда Симмонс назвала "первомайским будильником РФ".



"Сейчас на улице шумно, Судя по звуку, похоже, что украинской ПВО приходится отвечать на "первомайский будильник" России", – написала она в Twitter.



Noisy outside right now. Sounds like 🇺🇦 air defence having to work hard in Kyiv to respond to 🇷🇺 May Day wake up call.