



РФ устроила Украине ночной ракетный "первомайский будильник"

Ночью 1 мая во всех регионах Украины была объявлена масштабная воздушная тревога. РФ устроила ночную ракетную атаку, которую посол Британии в Украине Милинда Симмонс назвала "первомайским будильником РФ".



"Сейчас на улице шумно, Судя по звуку, похоже, что украинской ПВО приходится отвечать на "первомайский будильник" России", – написала она в Twitter.



Noisy outside right now. Sounds like 🇺🇦 air defence having to work hard in Kyiv to respond to 🇷🇺 May Day wake up call. — Dame Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) May 1, 2023

Действительно шумно, поскольку РФ наносила удар комплексно – одновременно крылатыми ракетами и дронами. Первые российские ракеты вошли в воздушное около пространство страны 04:20 и летели в сторону Черкасс. Фиксировались цели в направлениях Днепропетровской, Кировоградской, Донецкой, Киевской, Сумской, Полтавской, Запорожской областей. В Киеве и в Украине работало ПВО, и сработало на отлично – все цели были сбиты.



Киевская городская военная администрация сразу же после объявления тревоги

обратилась

к гражданам с просьбой: "Работает ПВО! Сохраняйте спокойствие! До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях!".

О том, что "работает украинская ПВО", написал в своем

Telegram

-канале руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, и призвал не сообщать о работе сил ПВО, а позаботиться о своей безопасности.

Реагировать на сигналы воздушной тревоги призвали также мэр Ровно и глава Днепропетровского облсовета. Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко подчеркнул, что остается угроза ракетного удара и призвал не делиться кадрами работы ПВО. Оставаться в укрытиях и не публиковать фото и видео призвали в исполкоме Павлограда Днепропетровской области.



Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук отметил, что войска РФ пытаются выявить украинские системы ПВО и подчеркнул, что в Одесской области "пока все чисто". А руководитель полиции Николаевской области Сергей Шайхет попросил украинцев не игнорировать тревоги в связи с тем, что оккупанты готовят суммарный "залп" около 100 ракет.



В столице тревога длилась более около 3 часов. Украинские силы ПВО ночью, 1 мая, уничтожили все вражеские цели в воздушном пространстве Киева, о чем сообщила Киевская городская военная администрация в своем

Telegram

-канале.



"Этой ночью враг совершил очередную массированную воздушную атаку Украины. Вторую подряд за последние 3 дня. По предварительной информации, обстрел ракетами был произведен из самолетов стратегической авиации (типа Ту-95МС)", – говорится в сообщении КГВА.



Сообщается, что войска РФ наносили удар комплексно – одновременно крылатыми ракетами и дронами. По предварительной информации, в воздушном пространстве Киева силами украинской ПВО все вражеские ракеты и БПЛА были уничтожены. Данные уточняются.



По оперативным сведениям на данный момент – жертв среди гражданского населения и разрушений жилых объектов или инфраструктуры не зафиксировано.







Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный также написал в своем

Telegram

-канале, что ночью, 1 мая, войска РФ около 02:30 атаковали Украину с самолетов стратегической авиации – девяти Ту-95 из района Оленегорск (Мурманская область) и двух Ту-160 из района Каспийского моря.







В общей сложности было выпущено 18 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555. Силами и средствами противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины уничтожено 15 воздушных целей противника.