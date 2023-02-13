



РФ: у покончившего с собой генерала МВД случился нервный срыв



Стали известны новые подробностигибели генерал-майора МВД Владимира Макарова, до недавнего времени занимавшего пост заместителя начальника Главного управления по противодействию экстремизму. По сведениям в прессе РФ, накануне у него случился нервный срыв.



Как стало известно «МК», к своему увольнению Макаров начал готовиться еще несколько месяцев назад. Ему дали понять, что в силу возраста (67 лет) и ряда других обстоятельств он больше не сможет занимать тот же пост. В 2022 году генерал-майор появлялся на службе не слишком часто – догуливал отпуска, решал текущие проблемы со здоровьем. Однако он излучал оптимизм и всячески давал понять, что не собирается доживать век на пенсии. Макаров полагал, что найдет новую интересную работу, соответствующую его статусу.



Однако, по-видимому, планам высокопоставленного чиновника не суждено было сбыться. Две недели назад он вышел в отставку и все это время, как говорят знавшие его люди, не находил себе места. В воскресенье у генерала случился нервный срыв – такой, что супруга реально испугалась за состояние мужа. Она спешно вызвала на дачу в деревню Голиково сына и дочь, чтобы те помогли успокоить отца. Беседа вроде бы сыграла свою целительную роль, и утром дети уехали. Но не прошло и двух часов, как супруга нашла генерал-майора без сознания. Врачи пришли к выводу, что он свел счеты с жизнью.