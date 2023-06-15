



РФ снова атаковала Украину ракетами и "шахедами". Подробности ночной атаки

Ночь 15 июня прошла для украинцев под звуки воздушной тревоги и атаками со стороны РФ. Она была комбинированной - летели и крылатые ракеты, и ударные дроны, и БпЛА оперативно-тактического уровня. Отбивались от врага Днепропетровщина и Одесса. Есть разрушения, есть пострадавшие.



Вашему вниманию подробности ночного комбинированного удара войсками РФ по территории Украины.



Ночью в период с 00:20 по 04:30 войска РФ нанесли удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555, а также ударными дронами "Shahed-136/131". Об этом сообщили в командовании Воздушных Сил ВСУ в Telegram-канале.

Четырьмя самолетами стратегической авиации Ту-95мс осуществлено четыре пуска крылатых ракет Х-101/Х-555 из Каспийского моря. Одну из ракет удалось уничтожить, остальные попали в промышленные объекты в Днепропетровской области.

Иранские "Шахеды" противник запускал с северного и южного направлений. Все 20 ударных дронов уничтожены силами и средствами Воздушных сил в зонах ответственности воздушных командований "Юг" и "Восток".

Кроме того, уничтожен вражеский БПЛА оперативно-тактического уровня, осуществлявший воздушную разведку на восточном направлении.

В ОДЕССЕ ночью несколько раз звучали громкие взрывы, сообщалось о работе ПВО.



Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил в своем Telegram-канале, что российские военные ночью атаковали регион, предварительно, 13 дронами-камикадзе типа "Шахед". Силами ПВО были уничтожены все воздушные цели.





Возле ХАРЬКОВА украинские силы ПВО возле уничтожили несколько дронов-камикадзе.

"Взрывы, которые харьковчане слышали ночью, были отработкой нашей ПВО по враждебным целям. "Шахеды", летевшие на город, были сбиты на подлете к Харькову", - говорится в сообщении мэра города Игоря Терехова в Telegram-канале.





Ночью враг снова атаковал КРИВОЙ РОГ ракетами, есть попадания по двум промышленным предприятиям. Ранение получил 38-летний мужчина. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести. На предприятиях возникли пожары, которые спасатели уже потушили. Имеются существенные разрушения производственных сооружений, разбиты газопроводы, уничтожены шиномонтаж и автобус.

Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук написал в своем Telegram-канале, что в результате ракетного удара повреждены два десятка автобусов. Обломки сбитой ракеты повредили автомобиль.

В небе Днепропетровской области воины ПВК "Восток" уничтожили в небе все 5 ударных дронов типа "Shahed-131/136".





