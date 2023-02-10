РФ в 4 утра нанесла массированный ракетный удар по Украине. Первые подробности
В 4 утра была объявлена воздушная тревога и снова на большей части Украины. РФ устроила очередную массированную ракетную атаку: о взрывах сообщили паблики Харькова, Днепра, Запорожья, Винницы.
Мониторинговые паблики написали про пуски «Калибров». По информации СМИ, на Харьков запустили десять ракет с С-300/С-400. «Прилеты» есть, в некоторых районах перебои со светом и пожары.
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05:10
С одной стороны, в нескольких областях уже объявили отбой воздушной тревоги. С другой – мониторинговые группы сообщили о 5 российских "ТУшках" в воздухе. Как бы там ни было – опасность не миновала, не исключены новые ракетные удары.
05:02
В ряде областей дали отбой тревоги, но на востоке она по-прежнему продолжается. Запорожье все еще сотрясают сильные взрывы. Пишут - новые пуски ЗРК С300 по городу. Местные паблики сообщают о частичной пропаже электроэнергии. Ждём официальной информации.
04:56
В Запорожье и Никополе Днепропетровской области слышны взрывы, сообщают подписчики. Ожидаем официальную информацию.
04:54
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов: «Оккупанты нанесли удары по критической инфраструктуре. Зафиксировано около 10 взрывов.
В неких районах перебои с электроэнергией. На местах взрывов уже работают экстренные службы. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется».
04:50
Сообщение от Воздушного командования "Восток": "Очень громкая ночь в Днепре, но ничего не прилетело! Подробности позже.
04:42
Мэр Харькова Игорь Терехов в своем Телеграмм-канале написал следующее: «В четыре утра серия ударов по Харькову. Враг целится по объектам критической инфраструктуры. Возможны перебои с электричеством, водо- и теплоснабжением.
О жертвах и разрушениях информация пока уточняется.
Все городские службы и ГСЧС работают над устранением последствий ночного обстрела».
04:34
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтверждает взрывы в городе.
"Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях!", - написал он в своем телеграм-канале.
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Информация обновляется. Ожидаем другую официальную информацию.
Отметим, что вечером 9 февраля Россия запустила по территории Украины беспилотные летательные аппараты. Дроны были замечены в направлении Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Харьковской областей.
Глава полиции Николаевской области Сергей Шайхет сообщил, что ПВО сбили "Шахед". Однако эти данные опроверг глава ОВА Виталий Ким.