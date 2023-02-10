



РФ продолжает атаковать Украину - теперь "шахедами"

Вечером, 10 февраля, российские войска атаковали несколько украинских регионов иранскими беспилотниками-камикадзе "Шахед".



В частности, взрывы прогремели в оккупированном Мелитополе.



"Мелитополь вздрагивает от мощных взрывов. Мощность прилетов такова, что вздрагивают окна", - сообщил мэр Иван Федоров.





По предварительным данным, звуки взрывов слышны в районе аэродрома. В сети показали первые кадры.



Также дроны полетели в сторону Николаевской области. По словам главы областной военной администрации Виталия Кима, предварительно, над регионом сбиты три дрона.



“В общем, не только у нас мопеды. Редкие дырявые негодяи. Но я думаю дырявые сегодня не угадают ни одной ноты в области. Предварительно, минус три", - сообщил он.



Кроме того, "шахеды" были зафиксированы в Днепропетровской, а также в Запорожской областях, откуда поступили сообщения о звуках взрывов. По предварительным данным, работает ПВО.







Также о пролете беспилотников сообщили в Одессе. По данным местных пабликов, новая партия БПЛА летит с Азовского моря. Глава Одесской областной государственной администрации Максим Марченко сообщил о том, что подразделениями ПВО в небе над областью были сбиты четыре дрона-камикадзе, которые пытались попасть в объекты энергетической инфраструктуры.



Также появилась информация о том, что беспилотники летят в сторону Киева и области. В направлении украинской столицы над руслом Днепра были замечены минимум два дрона. Позже в Киевской области раздались взрывы. По предварительным данным, сработала ПВО.



Как сообщила глава ОК "Юг" Наталья Гуменюк, силы ПВО вечером сбили минимум шесть дронов, один из БПЛА все же попал на Криворожском направлении.

"Два дрона-камикадзе были сбиты над морем в Одесской области. Три дрона уничтожены на подлете на Николаевщине. К сожалению, есть одно попадание в объект энергетической инфраструктуры на Криворожском направлении, но другой дрон все же был сбит", - отметила Гуменюк.