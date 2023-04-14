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РФ привела Тихоокеанский флот в состояние повышенной боеготовности
14.04.2023 13:03 Алина Груднева

РФ привела Тихоокеанский флот в состояние повышенной боеготовности

Тихоокеанский флот России приведен в состояние повышенной боевой готовности.

По данным "РИА Новости", информацию об этом подтвердил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Он объяснил, что Тихоокеанский флот был поднят по тревоге в полном составе из-за внезапной
проверки, направленной на наращивание обороноспособности.

"Основной целью данной проверки является повышение возможностей Вооруженных Сил по отражению агрессии вероятного противника со стороны океана и моря", — пояснил Шойгу.
 

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