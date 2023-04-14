



РФ привела Тихоокеанский флот в состояние повышенной боеготовности

Тихоокеанский флот России приведен в состояние повышенной боевой готовности.



По данным "РИА Новости", информацию об этом подтвердил министр обороны РФ Сергей Шойгу.



Он объяснил, что Тихоокеанский флот был поднят по тревоге в полном составе из-за внезапной

проверки, направленной на наращивание обороноспособности.



"Основной целью данной проверки является повышение возможностей Вооруженных Сил по отражению агрессии вероятного противника со стороны океана и моря", — пояснил Шойгу.

