РФ привела Тихоокеанский флот в состояние повышенной боеготовности
Тихоокеанский флот России приведен в состояние повышенной боевой готовности.
По данным "РИА Новости", информацию об этом подтвердил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Он объяснил, что Тихоокеанский флот был поднят по тревоге в полном составе из-за внезапной
проверки, направленной на наращивание обороноспособности.
"Основной целью данной проверки является повышение возможностей Вооруженных Сил по отражению агрессии вероятного противника со стороны океана и моря", — пояснил Шойгу.