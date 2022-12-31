РФ "поздравила" Украину ракетным обстрелом: прилеты, разрушения, погибшие
Прогнозы британской разведки, увы, сбылись. Днем 31 декабря, когда украинцы совершали последние приготовления ко встрече Нового года (кто на кухнях дорезал салаты, кто прогуливался в парках или на катках) РФ нанесла массированный ракетный удар. В городах и населенных пунктах зафиксированы "прилеты" и как результат разрушения, смерть, ранения не только украинцев, но и иностранного журналиста.
Только в Киеве прозвучало около 10 взрывов – часть отработала ПВО, часть, к сожалению, "прилетов". Армия "освободителей", как любят себя называть россияне, била по культурным центрам, гостинице, жилым домам, местам скопления людей. И одной "волной" враг не ограничился – 31 декабря ожидается их как минимум три…
Первым о пуске вражеских ракет сообщил в своем Telegram-канале руководитель Николаевской области Виталий Ким. "Вижу первую, не ошибся – а жаль, – отметил он. – Довариваем картошку на оливье. Оккупанты решили нам все-таки попытаться испортить день. Есть пуски ракет".
Позже о возможных ракетных ударах предупредили власти Днепропетровской, Полтавской, Одесской, Сумской и Черкасской областей. При этом в Одесской и Николаевской областях ввели экстренные отключения света.
Mignews.ua предлагает читателям поминутную хронологию событий, связанных с массированным ракетным обстрелом Украины. Информация обновляется по мере ее поступления:
Последствия ракетной атаки на Киев. ФОТОрепортаж
16:04 Угроза длилась 3 часа. В Киеве и областях Украины начались отбои воздушной тревоги.
Однако начала появляться информация, что в сторону Киева отправились российские дроны-камикадзе, а в воздушном пространстве украинской столицы работают разведывательные БПЛА РФ. Жителей столицы и области призвали оставаться в укрытиях из-за возможности новых ударов.
15:56 В КГВА уточнили, что вблизи столицы зафиксировали разведывательные беспилотники врага, поэтому работает ПВО.
Тем временем стало известно, что в Киеве возросло количество пострадавших. Известно о 16 человек, которым оказывается помощь. Мэр Киева Виталий Кличко заяверил, что в столице энергосистема работает в штатном режиме.
15:49 В Киеве и области снова работает ПВО, воздушная тревога продолжается.
15:45 В Киевской городской военной администрации сообщили, что в районе столицы уничтожили 7 воздушных целей. В результате падения обломков:
- в Голосеевском районе повреждена хозяйственная постройка и автомобиль, без пострадавших;
- в Соломенском районе поврежден частный жилой дом и гостиница;
- в Печерском районе разрушение гостиницы, незначительные повреждения ближайших построек;
- есть разрушение в Днепровском районе.
15:43 В ходе сегодняшней, 31 декабря, массированной атаки РФ на территорию Украины было сбито большинство воздушных целей, сообщил командующий Объединенными силами, генерал-лейтенант Александр Павлюк.
15:40 Директор столичного Дворца "Украина" Сергей Перман опубликовал новые кадры с места прилета. По его словам, есть один травмированный, а больше всего пострадала часть здания, где расположены гримерки.
15:36 Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что оккупанты атаковали гражданскую инфраструктуру в разных регионах. Повреждены жилые дома, гостиница, магазин, место проведения праздников.
"Несмотря на это, наша энергосистема остается стабильной. Все службы работают над ликвидацией последствий атак", – добавил премьер.
15:32 По словам Виталия Кличко, в киевские больницы госпитализировали уже 11 человек, пострадавших в результате ракетных ударов.
15:29 Обломки российской ракеты упали на стадион "Темп" в Святошинском районе Киева.
15:22 Заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк сообщил, что силы ПВО и авиация сбили большинство ракет, которые Россия выпустила по Украине. Однако атака врага продолжается.
15:18 Появились новые кадры из мест попадания российских ракет в Киеве.
15:11 Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба предупредил о возможности повторных атак.
"Есть угроза повторных ракетных обстрелов и ударов дронами. Находитесь в безопасных местах", – написал он в Telegram-канале.
15:08 В Киеве российские ракеты повредили Дворец "Украина".
По словам Виталия Кличко, во время атаки на Киев в Печерском районе ранен журналист из Японии. Его госпитализируют медики. Всего уже – 8 пострадавших.
15:03 В Николаеве выросло количество пострадавших. По словам Кима, шесть пострадавших, троих госпитализировали, другим оказали помощь на месте.
14:55 В ОП показали кадры поврежденной в результате атаки гостиницы в Киеве. В то же время Кличко сообщил, что в Соломенском районе госпитализировали еще двоих мужчин.
14:48 В Николаеве в результате ударов двое пострадавших, один из них в тяжелом состоянии.
14:45 В Минобороны Украины отреагировали на ракетную атаку россиян.
"С каждым новым ракетным ударом по гражданской инфраструктуре все больше украинцев убеждается в необходимости борьбы до полного краха режима Путина. Так какой смысл российского ракетного террора? Они убивают, насилуют, грабят, уничтожают только потому, что такая их природа", – отметили в министерстве.
14:43 В Хмельницком в результате удара дронов ранены по меньшей мере 4 человека.
14:39 В Запорожье из-за удара оккупантов повреждены жилые дома.
14:37 По словам мэра Киева, в Соломенском районе в результате атаки один человек погиб, троих пострадавших женщин госпитализировали.
14:33 Глава Николаевской ОВА Виталий Ким подтвердил "прилеты" в Николаеве. По его словам, на месте попаданий возникли пожары. "Прилеты" зафиксированы в разных районах города.
14:28 В Киеве в результате атаки поврежден отель, сообщил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко.
"В Печерском и Голосеевском районах раздались взрывы. Есть разрушение, повреждение получил гостиничный объект", – отметил он.
Также, по его словам, обломки ракеты попали в частный дом в Соломенском районе столицы.
14:21 Виталий Кличко заявил, что в Киеве взрывы прогремели также в Печерском и Голосеевском районах. Есть разрушения, спасатели и медики следуют на места.
В то же время глава Киевской ОВА Алексей Кулеба отметил, что в регионе громко, потому что работает ПВО. По его словам, Россия выпустила несколько волн ракет.
14:19 Россияне атаковали Хмельницкий дронами-камикадзе, сообщил заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко.
"Есть "прилеты" в нашей области. Просьба ко всем оставаться в укрытиях", – добавил глава Хмельницкого ОВА Сергей Гамалий.
14:17 Один из взрывов в Киеве прогремел в Соломенском районе. "Детали – впоследствии", – пообещал мэр Виталий Кличко.
14:10 В столице, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях экстренные отключения света.
"Это превентивный шаг, который позволит избежать серьезных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели", – отмечают в ДТЭК.
14:05 Взрывы прогремели в Николаеве и Запорожье.
При этом глава Николаевской ОВА Виталий Ким отметил, что в небе над регионом нет ракет. Мэр города Александр Сенкевич заявил, что причины взрывов устанавливают.
14:03 В Киеве сообщают о серии мощных взрывов. Мэр города Виталий Кличко призывает жителей находиться в укрытиях.
14:00 Жители Киева и Хмельницкого сообщают о взрывах.
13:53 В Житомирской области работает противовоздушная оборона, сообщает глава ОВА Виталий Бунечко.
13:50 Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий сообщил, что в воздушном пространстве Украины ориентировочно 20 ракет. Возможны повторные запуски.
О повторных запусках "калибров" из Каспийского моря также заявил глава Житомирской области.
13:47 В Киеве и области работает ПВО, сообщает Киевская ОВА и Киевская городская военная администрация.
13:36 В Кривом Роге начались отключения света из-за угрозы со стороны России. В частности, обесточены некоторые насосные станции, поэтому коммунальщики будут развозить воду.
Адреса выдачи воды:
- мкр. Всебратское-2 (Делви);
- Военный городок-35, дом. 6а (Почта);
- ул. Алмазная (АТБ);
- пл. Освобождение (Сильпо);
- рынок на Смычке.
13:18 Жителей Харьковской и Киевской областей также предупредили о ракетной опасности и призвали находиться в укрытиях.
13:05 ГСЧС призывает украинцев не пренебрегать сигналами тревоги, находиться в укрытиях и сохранять информационную тишину.
Напомним, Россия во время последней массированной атаки 29 декабря выпустила по Украине 70 ракет, из которых 58 сбили силы ПВО. Отметим также, что секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сделал загадочный анонс перед Новым годом, 31 декабря. Он опубликовал видео на своей странице в Twitter. Подпись гласит: "Москва, Кремль... Россия завтра... 2023".
И еще важный момент: пока над Киевом летали ракеты, киевляне в метро создавали праздничную атмосферу.
Этот народ непобедим!
С наступающим Новым годом и Рождеством Христовым вас, друзья!