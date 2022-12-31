



РФ "поздравила" Украину ракетным обстрелом: прилеты, разрушения, погибшие

Прогнозы британской разведки, увы, сбылись. Днем 31 декабря, когда украинцы совершали последние приготовления ко встрече Нового года (кто на кухнях дорезал салаты, кто прогуливался в парках или на катках) РФ нанесла массированный ракетный удар. В городах и населенных пунктах зафиксированы "прилеты" и как результат разрушения, смерть, ранения не только украинцев, но и иностранного журналиста.



Только в Киеве прозвучало около 10 взрывов – часть отработала ПВО, часть, к сожалению, "прилетов". Армия "освободителей", как любят себя называть россияне, била по культурным центрам, гостинице, жилым домам, местам скопления людей. И одной "волной" враг не ограничился – 31 декабря ожидается их как минимум три…



Первым о пуске вражеских ракет сообщил в своем Telegram-канале руководитель Николаевской области Виталий Ким. "Вижу первую, не ошибся – а жаль, – отметил он. – Довариваем картошку на оливье. Оккупанты решили нам все-таки попытаться испортить день. Есть пуски ракет".



Позже о возможных ракетных ударах предупредили власти Днепропетровской, Полтавской, Одесской, Сумской и Черкасской областей. При этом в Одесской и Николаевской областях ввели экстренные отключения света.



Mignews.ua предлагает читателям поминутную хронологию событий, связанных с массированным ракетным обстрелом Украины. Информация обновляется по мере ее поступления:



Последствия ракетной атаки на Киев. ФОТОрепортаж



16:04 Угроза длилась 3 часа. В Киеве и областях Украины начались отбои воздушной тревоги.



Однако начала появляться информация, что в сторону Киева отправились российские дроны-камикадзе, а в воздушном пространстве украинской столицы работают разведывательные БПЛА РФ. Жителей столицы и области призвали оставаться в укрытиях из-за возможности новых ударов.



15:56 В КГВА уточнили, что вблизи столицы зафиксировали разведывательные беспилотники врага, поэтому работает ПВО.



Тем временем стало известно, что в Киеве возросло количество пострадавших. Известно о 16 человек, которым оказывается помощь. Мэр Киева Виталий Кличко заяверил, что в столице энергосистема работает в штатном режиме.



15:49 В Киеве и области снова работает ПВО, воздушная тревога продолжается.



15:45 В Киевской городской военной администрации сообщили, что в районе столицы уничтожили 7 воздушных целей. В результате падения обломков:

в Голосеевском районе повреждена хозяйственная постройка и автомобиль, без пострадавших;

в Соломенском районе поврежден частный жилой дом и гостиница;

в Печерском районе разрушение гостиницы, незначительные повреждения ближайших построек;

есть разрушение в Днепровском районе.

Пока известно об одном погибшем и 13 пострадавших.

15:43

В ходе сегодняшней, 31 декабря, массированной атаки РФ на территорию Украины было сбито большинство воздушных целей, сообщил командующий Объединенными силами, генерал-лейтенант Александр Павлюк.

15:40

Директор столичного Дворца "Украина" Сергей Перман опубликовал новые кадры с места прилета. По его словам, есть один травмированный, а больше всего пострадала часть здания, где расположены гримерки.

15:36





"Несмотря на это, наша энергосистема остается стабильной. Все службы работают над ликвидацией последствий атак", – добавил премьер. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил , что оккупанты атаковали гражданскую инфраструктуру в разных регионах. Повреждены жилые дома, гостиница, магазин, место проведения праздников."Несмотря на это, наша энергосистема остается стабильной. Все службы работают над ликвидацией последствий атак", – добавил премьер.

15:32

По словам Виталия Кличко, в киевские больницы госпитализировали уже 11 человек, пострадавших в результате ракетных ударов.

15:29

Обломки российской ракеты упали на стадион "Темп" в Святошинском районе Киева.

15:22

Заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк сообщил, что силы ПВО и авиация сбили большинство ракет, которые Россия выпустила по Украине. Однако атака врага продолжается.

15:18

Появились новые кадры из мест попадания российских ракет в Киеве.

15:11

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба предупредил о возможности повторных атак.



"Есть угроза повторных ракетных обстрелов и ударов дронами. Находитесь в безопасных местах", – написал он в Telegram-канале.

15:08





По словам Виталия Кличко, во время атаки на Киев в Печерском районе В Киеве российские ракеты повредили Дворец "Украина".По словам Виталия Кличко, во время атаки на Киев в Печерском районе ранен журналист из Японии. Его госпитализируют медики. Всего уже – 8 пострадавших

15:03

В Николаеве выросло количество пострадавших. По словам Кима, шесть пострадавших, троих госпитализировали, другим оказали помощь на месте.

14:55

В ОП показали кадры поврежденной в результате атаки гостиницы в Киеве. В то же время Кличко сообщил, что в Соломенском районе госпитализировали еще двоих мужчин.

14:48

В Николаеве в результате ударов двое пострадавших, один из них в тяжелом состоянии.

14:45

В Минобороны Украины отреагировали на ракетную атаку россиян.



"С каждым новым ракетным ударом по гражданской инфраструктуре все больше украинцев убеждается в необходимости борьбы до полного краха режима Путина. Так какой смысл российского ракетного террора? Они убивают, насилуют, грабят, уничтожают только потому, что такая их природа", – отметили в министерстве.

14:43

В Хмельницком в результате удара дронов ранены по меньшей мере 4 человека.

14:39

В Запорожье из-за удара оккупантов повреждены жилые дома.

14:37

По словам мэра Киева, в Соломенском районе в результате атаки один человек погиб, троих пострадавших женщин госпитализировали.

14:33

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким подтвердил "прилеты" в Николаеве. По его словам, на месте попаданий возникли пожары. "Прилеты" зафиксированы в разных районах города.

14:28





"В Печерском и Голосеевском районах раздались взрывы. Есть разрушение, повреждение получил гостиничный объект", – отметил он.



Также, по его словам, обломки ракеты В Киеве в результате атаки поврежден отель, сообщил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко."В Печерском и Голосеевском районах раздались взрывы. Есть разрушение, повреждение получил гостиничный объект", – отметил он.Также, по его словам, обломки ракеты попали в частный дом в Соломенском районе столицы.

14:21





В то же время глава Киевской ОВА Алексей Кулеба отметил, что в регионе громко, потому что работает ПВО. По его словам, Россия выпустила несколько волн ракет. Виталий Кличко заявил, что в Киеве взрывы прогремели также в Печерском и Голосеевском районах. Есть разрушения, спасатели и медики следуют на места.В то же время глава Киевской ОВА Алексей Кулеба отметил, что в регионе громко, потому что работает ПВО. По его словам, Россия выпустила несколько волн ракет.

14:19

Россияне атаковали Хмельницкий дронами-камикадзе, сообщил заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко.



"Есть "прилеты" в нашей области. Просьба ко всем оставаться в укрытиях", – добавил глава Хмельницкого ОВА Сергей Гамалий.

14:17

Один из взрывов в Киеве прогремел в Соломенском районе. "Детали – впоследствии", – пообещал мэр Виталий Кличко.

14:10

В столице, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях экстренные отключения света.



"Это превентивный шаг, который позволит избежать серьезных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели", – отмечают в ДТЭК.

14:05

Взрывы прогремели в Николаеве и Запорожье.



При этом глава Николаевской ОВА Виталий Ким отметил, что в небе над регионом нет ракет. Мэр города Александр Сенкевич заявил, что причины взрывов устанавливают.

14:03

В Киеве сообщают о серии мощных взрывов. Мэр города Виталий Кличко призывает жителей находиться в укрытиях.

14:00

Жители Киева и Хмельницкого сообщают о взрывах.

13:53

В Житомирской области работает противовоздушная оборона, сообщает глава ОВА Виталий Бунечко.

13:50

Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий сообщил, что в воздушном пространстве Украины ориентировочно 20 ракет. Возможны повторные запуски.



О повторных запусках "калибров" из Каспийского моря также заявил глава Житомирской области.

13:47

В Киеве и области работает ПВО, сообщает Киевская ОВА и Киевская городская военная администрация.

13:36

В Кривом Роге начались отключения света из-за угрозы со стороны России. В частности, обесточены некоторые насосные станции, поэтому коммунальщики будут развозить воду.



Адреса выдачи воды:

мкр. Всебратское-2 (Делви);

Военный городок-35, дом. 6а (Почта);

ул. Алмазная (АТБ);

пл. Освобождение (Сильпо);

рынок на Смычке.

13:30

Глава Житомирской области Виталий Бунечко предупредил об угрозе ударов и заявил о ракетах в регионе.

13:18

Жителей Харьковской и Киевской областей также предупредили о ракетной опасности и призвали находиться в укрытиях.

13:05