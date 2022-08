РФ отпустила гражданина Израиля, воевавшего на стороне Украины

Гражданин Израиля, захваченный силами РФ а Украине, освобожден и отправится на родину.

Об этом сообщают росСМИ.

Уточняется, что израильтянин воевал на стороне ВСУ.

По данным СМИ, Владимир Козловский был передан еврейской общине в России и позже вылетит в Израиль. Его ждет жена в Тель-Авиве.

Vladimir Kozlovsky, an Israeli citizen seemed to GET OFF EASY when he surrendered after being allegedly TAKEN in to fight AGAINST his will, Russia is playing a very intriguing game with Israel 🇮🇱 pic.twitter.com/Ffm71kkja1

— Reggie Meezer (@ReggieMeezer)

August 25, 2022