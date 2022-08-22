



РФ объявит в розыск "исполнительницу" убийства Дугиной

Гражданка Украины Наталью Вовк, признанную в России "исполнительницей" убийства Дарьи Дугиной, объявят в розыск.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"Гражданка Украины Вовк Наталья Павловна, скрывшаяся в Эстонии после исполнения убийства Дарьи Дугиной, будет объявлена в розыск с целью выдачи", – сказал источник.

По данным ФСБ, украинка якобы приехала в РФ вместе со своей дочерью, чтобы совершить покушение. Силовики утверждают, будто она поселилась в доме с Дугиной, чтобы собрать о ней информацию.