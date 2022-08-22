Новости » Происшествия
РФ объявит в розыск "исполнительницу" убийства Дугиной
22.08.2022 16:17 Алина Груднева

РФ объявит в розыск "исполнительницу" убийства Дугиной

Гражданка Украины Наталью Вовк, признанную в России "исполнительницей" убийства Дарьи Дугиной, объявят в розыск.

 
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
 
"Гражданка Украины Вовк Наталья Павловна, скрывшаяся в Эстонии после исполнения убийства Дарьи Дугиной, будет объявлена в розыск с целью выдачи", – сказал источник. 
 
По данным ФСБ, украинка якобы приехала в РФ вместе со своей дочерью, чтобы совершить покушение. Силовики утверждают, будто она поселилась в доме с Дугиной, чтобы собрать о ней информацию.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы