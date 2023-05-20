



РФ объявила о попытке "диверсантов" прорваться в Белгородскую область

В субботу, 30 мая, в России заявили о попытке якобы "украинских диверсантов" прорваться в Белгородскую область.



Информацию об этом распространяет Telegram-канал SHOT.



"Более 15 украинских диверсантов попытались прорваться в Белгородскую область. Пограничники сумели отбить атаку", - сказано в сообщении.



В SHOT сообщает, будто "диверсанты" были вооружены автоматами, снайперскими винтовками, пулеметами и гранатометом.



"Они пытались попасть на территорию региона через село Красный Хутор со стороны села Граны в Харьковской области. Военные встретили их огнем, в результате чего диверсия не удалась", - добавил канал.