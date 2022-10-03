РФ обвинила ВСУ в обстреле села в Белгородской области
Россия обвинила Вооруженные силы Украины в обстреле села Головчино Белгородской области.
Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в результате обстрела погибла 48-летняя женщина.
Уточняется, что есть разрушения в результате попадания.
Между тем, в Украине заверяют, что друг а друга стреляют русские части.
Между тем, в Украине заверяют, что друг а друга стреляют русские части.
«Читатели сообщают, что сегодня утром был обстрел села Головчино Грайворонского района со стороны ВСУ. Подробности уточняются.— Mar:A (@24kava0222) October 3, 2022
UPD «В результате попадания снарядов в центр села есть разрушения. Погибла одна женщина, 48 лет»
Жесть Белгород pic.twitter.com/arABJ3SwP9