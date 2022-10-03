Новости » Происшествия
РФ обвинила ВСУ в обстреле села в Белгородской области
03.10.2022 09:45 Алина Груднева

РФ обвинила ВСУ в обстреле села в Белгородской области

Россия обвинила Вооруженные силы Украины в обстреле села Головчино Белгородской области.

 
Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
 
По его словам, в результате обстрела погибла 48-летняя женщина. 
 
Уточняется, что есть разрушения в результате попадания.

Между тем, в Украине заверяют, что друг а друга стреляют русские части.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы