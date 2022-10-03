



РФ обвинила ВСУ в обстреле села в Белгородской области

Россия обвинила Вооруженные силы Украины в обстреле села Головчино Белгородской области.

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате обстрела погибла 48-летняя женщина.

Уточняется, что есть разрушения в результате попадания.



Между тем, в Украине заверяют, что друг а друга стреляют русские части.