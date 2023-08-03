



РФ обстреляла Херсон: попало в церковь и троллейбус. Есть пострадавшие

Утром 3 августа войска РФ обстреляли центр Херсона: попали в церковь, проезжавший мимо троллейбус. Через некоторое время был осуществлен повторный обстрел - попали в ту же церковь.



"Утром российская армия обстреляла церковь в центре Херсона. Ранены трое пассажиров троллейбуса, который ехал мимо собора в момент российского удара. Каретой “скорой” их госпитализировали", - написал глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале.



По его словам, "39-летней женщине и 53-летнему мужчине оказывается медицинская помощь, проводится обследование; тяжелые ранения грудной клетки и закрытую черепно-мозговую травму получил 74-летний дедушка, врачи борются за его жизнь".





О том, что российские войска нанесли удар из артиллерии по Херсону, попали по общественному транспорту, который вез людей на работу, написали также руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, подкрепив посты видео и фото с места происшествия.

"Россияне с утра обстреляли Херсон из артиллерии. Били по общественному транспорту, который вез людей на работу. Предварительно, три человека получили ранения", - отметил Андрей Ермак в своем Telegram-канале.





Мрочко также заявил об "очередном беспощадном обстреле врагом с самого утра" и подтвердил, что три человека получили ранения.





Но на этом обстрелы РФ Херсона не прекратились. Уже во время тушения пожара из-за вражеской атаки на Свято-Катериненский собор в Херсоне произошел повторный обстрел.

"Херсон. Во время тушения пожара, вызванного обстрелом в Свято-Катериненском соборе, произошел повторный обстрел", - говорится в сообщении Министерства внутренних дел Украины в Telegram-канале.

В результате российских обстрелов пострадали четверо сотрудников ГСЧС. Все они госпитализированы, им оказывается необходимая помощь, отметили в МВД.

Также повреждена спецтехника.



