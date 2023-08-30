



РФ ночью нанесла удар по Украине: такой мощной атаки не было с весны. Детали

Такой мощной атаки по Украине в целом и Киеву в частности, которую РФ устроила ночью 30 августа, не было с весны. По Киеву войска РФ совершили массированную комбинированную атаку. Силы ПВО уничтожили более 20 воздушных целей. К сожалению, есть разрушения, погибшие и раненые.



Были слышны взрывы в Киеве и области, в Одессе, Черкасской, Кировоградской, Житомирской областях, в Никопольском районе Днепропетровской области, во временно оккупированном Крыму.



Информацию о взрывах подтвердили мэр Киева Виталий Кличко, начальник КГВА Сергей Попко, глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.



И раз уже речь идет о взрывах, то нельзя не сказать, что неспокойной было и в российских Пскове, Брянске, в Тульской, Рязанской, Орловской, Калужской, Московской областях РФ, что подтвердили росСМИ.



Атака на Киев - такой интенсивности не было с весны



"Ночная воздушная атака. Такого мощного нападения Киев не ощущал с весны. Враг совершил массированную, комбинированную атаку с использованием беспилотников и ракет. Сначала войска РФ применили ударные БПЛА (предварительно, баражирующие боеприпасы Shahed). Вскоре на столицу полетели ракеты, запущенные с бортов стратегической авиации Ту-95мс", - говорится в сообщении главы Киевской городской военной администрации Сергея Попко в Telegram-канале.



По его словам, всего силами и средствами противовоздушной обороны было уничтожено более 20 вражеских целей. После атаки в столице зафиксировано падение обломков в нескольких районах.



"К сожалению, погибли люди. В Шевченковском районе, на территории предприятия обломки ракет убили двух человек 26 и 36 лет. Это были охранники предприятия, куда попали обломкиВ результате падения элементов ракет возникли разрушения и пожары в Шевченковском и Дарницком районах. В местах падения возникли возгорания, над ликвидацией пожаров работали отряды ГСЧС", - добавил он.



Позже стало известно, что в Дарницком районе обломки сбитой ракеты упали на "Ашан" по ул. Здолбуновской, в результате чего была разрушена крыша здания, остатки ракеты оказались внутри. Эту информацию сообщил глава Дарницкой РГА Николай Калашник в своем Telegram-канале и обнародовал фотографии







В Киевской области обломки ракеты упали на кладбище, возник пожар



Также в одном из районов области в результате падения обломков ракет повреждены частные дома. К счастью, обошлось без пострадавших.



В другом населенном пункте из-за атаки шахидов произошло повреждение двухэтажного здания. Спасатели сейчас локализуют пожар. Благодаря своевременному переходу сторожа в укрытие удалось избежать жертв.





По информации ГСЧС, в Киевской области из-за массированной атаки россиян возникли пожары и разрушения жилых домов, возгорание травы. Все пожары ликвидировали силами 35 спасателей и 8 единиц специальной техники.





Тревожной ночь выдалась во всей Украине.



Ночью, 30 августа, взрывы раздавались и Одессе, в Одесской области работали силы ПВО. Кроме того, во время воздушной тревоги прозвучали взрывы в Черкасской и Кировоградской областях. Сообщается, что в регионах работали украинские силы ПВО.



В Житомирской области дроны-камикадзе атаковали один из объектов инфраструктуры.



"Из-за падения обломков сбитого беспилотника возник пожар, который был локализован специалистами ГСЧС. Место происшествия обследуется представителями правоохранительных органов. Жертв и пострадавших нет. Информация о масштабе повреждений уточняется", - сообщил губернатор Виталий Бунечко.