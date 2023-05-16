



РФ ночью атаковала Киев: обломки ракет упали в нескольких районах

Во вторник, 16 мая, в результате ночных обстрелов Киева обломки упали в нескольких районах столицы.

Это подтвердил мэр Киева Виталий Кличко и Киевская городская военная администрация.



Кличко сообщил, что в Соломенском районе, предварительно в результате падения обломков ракеты, произошло возгорание нескольких авто.



"Поврежденное здание площадью 200 м кв. Спасатели работают на месте. Пострадавших пока не обнаружили", - написал мэр столицы.



Позже Кличко уточнил, что по предварительной информации, в Соломенском районе трое пострадавших. В Оболонском, где упали обломки, пострадавших нет.



По информации Кличко, в Дарницком районе столицы, в результате падения обломков ракеты, повреждены два автомобиля. В лесопарковой зоне в Дарницком районе столицы зафиксировано падение обломков БПЛА, без возгорания. Информация о пострадавших не поступала.



По его словам, в Шевченковском районе на территорию зоопарка упали обломки ракеты.



"Все службы следуют на места. Подробности- впоследствии. Воздушная тревога продолжается, находитесь в укрытиях!" – написал он.



А начальник КМВА Сергей Попко сообщил о падении обломков в Оболонском и Дарницком районах столицы.



"Данные по пострадавшим и разрушениям отсутствуют. Информация уточняется. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!", - заявил Попко.



Отметим, что ночью 16 мая почти по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Кроме того, в Киеве раздались громкие взрывы и сообщают о работе ПВО.



