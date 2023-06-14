



РФ ночью атаковала "Калибрами" Одессу: есть погибшие и раненые

Ночь 14 июня не была для украинцев спокойной: уже по сложившейся "традиции" звучала воздушная тревога. Этой ночью российские войска выбрали основной целью Одессу, по которой был нанесен ракетный удар "Калибрами", в результате известно о гибели уже трех человек, 13 – получили ранения. Эту информацию подтвердили в Оперативном командовании "Юг".



По уточненным данным, армия РФ направила на Одессу 4 "Калибра" с корабля в Черном море. В результате воздушного боя и взрывной волной повреждены бизнес-центр, учебное заведение, жилищный комплекс, кафе и магазины в центре города. Предварительно, 6 человек получили ранения.

Попадание ракеты в складское помещение одной из торговых сетей привело к разрушению склада и пожару на площади 400 кв. метров. К сожалению, 3 сотрудника склада погибли, 7 – получили ранения. Продолжается разбор завалов. Под ними могут находиться люди.



Отметим, что украинские силы ПВО уничтожили две крылатые ракеты. На объектах попадания работают следственные группы. В связи с этим в городе перекрыта часть движения транспорта по проспекту Шевченко – от проспекта Гагарина до улицы Пироговской.

Вечером 13 июня в оперативном командовании "Юг" предупредили, что Россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море. Суммарный залп "Калибров" составлял 20 ракет.





Напомним, ночью 13 июня войска РФ нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, - запустили по городу шесть ракет. Оккупанты попали по жилой пятиэтажке и частному предприятию. В результате атаки погибли 11 человек, 26 получили ранения разной степени тяжести.



Из-за вражеских обстрелов в Кривом Роге также было повреждено здание ТЭЦ и обесточены три шахты, в которых были заблокированы люди. Шахтеров уже спасли.