



РФ нанесла удар по жилому дому в Курахово. Ранены люди

Поздно вечером 21 сентября войска РФ нанесли ракетный удар по Кураховому, что в Донецкой области. В результате очередной атаки ранения получили 13 гражданских лиц. Об этом сообщил начальник местной военной администрации Роман Падун.



По его словам, российские террористы ударили по жилому дому. В результате "прилета" на месте начался сильный пожар. Спасатели извлекли из-под завалов мужчину, ему оказали медицинскую помощь. "Больше людей под завалами нет", - отметил Падун.



Какое вооружение для атаки применили оккупанты установят специалисты.



