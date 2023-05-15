



РФ нанесла удар по Авдеевке: ракеты "прилетели" в больницу, погибли 4 человека

В понедельник, 15 мая, армия РФ нанесла удар по Авдеевке. Ракеты "прилетели" в местную больницу. К сожалению, четыре человека погибли. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в своем Telegram-канале.



"Четыре человека погибли в результате ракетного авиаудара по Авдеевке. Россияне атаковали город ракетами сегодня утром, попали в больницу", - написал чиновник и призвал местных жителей не подвергать свои жизни опасности и эвакуироваться.







Напомним, за прошедшие сутки в Херсонской области из-за обстрелов РФ погибли шесть гражданских.