



РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине: последствия

Рано утром в четверг, 21 сентября, войска РФ устроили массированный ракетный обстрел Украины. Под ударом оказались Киев, Ровно, Харьков, Черкассы и Хмельницкий. В областях работало ПВО. Есть прилеты ракет и попадание осколков. Есть разрушения, погибшие и пострадавшие среди мирных граждан.



Обстрел Киева

В украинской столице из-за атаки РФ есть разрушения в результате падения обломков ракет - в Голосеевском, Дарницком, Шевченковском и Святошинском районах.

В Святошинском районе исчезли свет и вода. Позже сообщили о возобновлении электроснабжения.

В Шевченковском районе обломки повредили газовую трубу, возгорания, к счастью, не произошло.

В Дарницком районе повреждены СТО, заведение профтехобразования, двухэтажный дом и два автомобиля. Ранения получили семь человек, трое из них госпитализированы. Среди них 18-летняя девочка и 9-летняя девочка.

В Голосеевском районе пострадавших и разрушений нет.





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Кроме того, на территории Киевской области обнаружены обломки сбитых вражеских ракет. Пока известно о двух пострадавших. Все службы работают на местах.







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В Ровно перебои со светом

Взрывы раздались в городе около 06:20, после чего в некоторых районах пропал свет. "В части города исчез свет", - говорится в публикации местных СМИ.

Начальник Ривненской областной военной администрации Виталий Коваль сообщил о прилетах в областном центре. "Сейчас работают соответствующие службы", - говорится в сообщении Ривненской ОВА в Telegram-канале.



Взрывы в Харькове

В Харьковской ОВА сообщили, что по городу ударило по меньшей мере шесть ракет. Взрывы зафиксировали, в частности, в Слободском районе.

"Есть повреждение гражданской инфраструктуры, информация о пострадавших проверяется", - сказал глава ОВА Олег Синегубов.

Мэр Игорь Терехов подтвердил информацию о по меньшей мере шести "прилетах". Позже он сообщил о двух пострадавших в результате обстрела.



Атака на Хмельницкий

Около шести часов взрывы прогремели в Хмельницком. Первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин сообщал о работе ПВО, больше информации пока нет.



Взрывы во Львовской области



Как сообщили в ОВА, взрывы прогремели в Дрогобычском районе. Враг нанес удар по промышленной зоне, есть разрушение и возгорание. На месте работают профильные службы. Информация о пострадавших и уточняется.



Взрывы в Черкассах

В Черкасской области сообщалось о работе ПВО, а позже городской голова Андрей Бонадаренко сообщил, что в результате падения обломков есть попадание в объект социальной инфраструктуры в центре города.

"Пока пятеро пострадавших. Под завалами по меньшей мере один человек", - сообщил он.











Обстрел Херсона



Около 03:40 армия РФ обстреляла жилые кварталы Херсона, есть попадание в здание общежития. По состоянию на этот час известно о двух погибших мирных жителях, сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.



61-летняя херсонка госпитализирована в тяжелом состоянии. В больницу доставили двух женщин 44 и 57 лет, а также 49-летнего мужчину. У них травмы средней тяжести. 81-летняя жительница получила медицинскую помощь на месте.



Укрзализныця сообщила о задержках поездов



Из-за отсутствия напряжения в отдельных районах столицы в результате утренних обстрелов задерживается отправка ряда электропоездов в интерсити, в частности:

712 Киев-Краматорск

722 Киев-Харьков

Сообщается, что задействованы резервные тепловозы, посадка будет объявлена в ближайшее время.