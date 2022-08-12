



РФ использует ЗАЭС как заложника и единственная угроза для станции – это военные

Россия использует ЗАЭС как заложника и единственная угроза для станции – это военные России...



"Трудно представить, чтобы член Аль-Каиды или ИГИЛ сидел в ООН и "официально" обвинял в агрессии США или Израиль», – написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.



"РФ использует ЗАЭС в качестве заложника для фиксации оккупированных территорий, а Украину хочет выставить... агрессором. Но дураков, кроме Медведева, нет. Единственная угроза для АЭС – российские террористы", – отметил Михаил Подоляк.

