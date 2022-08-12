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РФ использует ЗАЭС как заложника и единственная угроза для станции – это военные
12.08.2022 21:58 Юлия Фрилис

РФ использует ЗАЭС как заложника и единственная угроза для станции – это военные

Россия использует ЗАЭС как заложника и единственная угроза для станции – это военные России...

"Трудно представить, чтобы член Аль-Каиды или ИГИЛ сидел в ООН и "официально" обвинял в агрессии США или Израиль», – написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

"РФ использует ЗАЭС в качестве заложника для фиксации оккупированных территорий, а Украину хочет выставить... агрессором. Но дураков, кроме Медведева, нет. Единственная угроза для АЭС – российские террористы", – отметил Михаил Подоляк.

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