



РФ: два стратегических бомбардировщика США приблизились к границе



Два стратегических бомбардировщика США приблизились к российской границе границе над Балтийским морем.



По данным ВВС, такое заявление сделали в Национальном центре управления обороны РФ.



Уточняется, что в ответ россияне подняли в воздух по тревоге истребитель Су-27. Когда именно произошел этот инцидент, информация не раскрывается.



"Экипаж российского истребителя классифицировал воздушные цели как два стратегических бомбардировщика B-1B ВВС США, и занял установленную зону дежурства в воздухе", - сказано в заявлении.



Уточняется, что истребитель вернулся на место базирования после того, как американские самолеты отдалились от границы. В США ситуацию не прокомментировали.

