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РФ: два стратегических бомбардировщика США приблизились к границе
23.05.2023 21:25 Алина Груднева

РФ: два стратегических бомбардировщика США приблизились к границе


Два стратегических бомбардировщика США приблизились к российской границе границе над Балтийским морем.

По данным ВВС, такое заявление сделали в Национальном центре управления обороны РФ.

Уточняется, что в ответ россияне подняли в воздух по тревоге истребитель Су-27. Когда именно произошел этот инцидент, информация не раскрывается.

"Экипаж российского истребителя классифицировал воздушные цели как два стратегических бомбардировщика B-1B ВВС США, и занял установленную зону дежурства в воздухе", - сказано в заявлении.

Уточняется, что истребитель вернулся на место базирования после того, как американские самолеты отдалились от границы. В США ситуацию не прокомментировали.
 

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