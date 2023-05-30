



РФ атаковала Киев «Шахедами». Взрывы раздавались каждую минуту. Фото

Сильно громкая в Киеве ночь 30 мая. Серия взрывов в разных районах города: Печерский, Подольский, Голосеевский, Святошинский, Дарницкий районы. В центре горели несколько автомобилей, жилые дома, из которых эвакуировали людей. Известно об одной пострадавшей молодой женщине.



Как написал мэр Киева Виталий Кличко, нынешняя, уже 17-я, ночная атака дронами, - масштабная. Взрывы фиксировались в разных районах на правом и левом берегу столицы. Как уже отмечалось, экстренные службы выезжали на вызовы в Подольский, Печерский, Дарницкий, Голосеевский, Днепровский районы и Святошинский районы.



Что известно на данный момент:

В Дарницком районе из-за падения обломков произошел пожар в частном доме.

В Голосеевском районе медики госпитализировали одну пострадавшую. Как уточнил Кличко, это 27-летняя женщина. В Киевской ГВА добавили, что в этом районе зафиксировано также падение обломков, и информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Также в Голосеевском районе произошел пожар в многоэтажке. Кличко сообщил, что на месте работают медики и спасатели.

В Голосеевском районе, добавляют в Киевской ГВА, в результате падения обломков в многоэтажном жилом доме выбиты окна и вырваны двери в нескольких квартирах.

В многоэтажке в Голосеевском районе, где произошел пожар - эвакуируют жителей. Кличко сообщил, что была обнаружена одна потерпевшая.

В Печерском районе в результате падения обломков загорелись 3 автомобиля.

В Подольском районе произошло возгорание в жилом доме. Мэр уточнил, что информация о пострадавших пока не поступала, и на месте работают экстренные службы.

В Днепровском районе также зафиксировано падение обломков в нежилой застройке, однако данные уточняются.

В Святошинском районе предварительное падение обломков на территорию одного из предприятий. Все экстренные службы работают на месте. Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются.

**************Возгорание дома в Дарницком районе Киева из-за падения обломков***Голосеевский р-н. Предварительная информация. В результате падения обломков в многоэтажном жилом доме выбиты окна и вырваны двери в нескольких квартирах. Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется.***В КГВА показали фото пожара в многоэтажном доме в Голосеевском районе столицы.Мэр Кличко сообщил, что жителей многоэтажки в Голосеевском районе эвакуируют. Пока известно о травмированной женщине.******