



РФ атаковала ракетами жилые дома Николаева. Подробности. Фото

В ночь на четверг, 27 апреля, армия РФ атаковала город Николаев. Разрушены жилые дома, к сожалению, есть погибший и раненные. На ракетную атаку отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский.



По информации ОК "Юг", враг выпустил четыре "Калибра" из акватории Черного моря (комплекс ПВО С-300), которые были направлены с использованием особенностей местности и изменений траектории для усложнения их обнаружения.



В результате удара один частный дом разрушен, другой поврежден, существенные разрушения получили жилая многоэтажка и историческое здание.



Пожар уже ликвидирован, продолжается разбор конструкций.



В настоящее время известно об одном погибшем и 23 раненых мирных жителях города, среди которых 1 ребенок.



Последствия ночной ракетной атаки опубликовал спикер ОК "Юг" Владислав Назаров в своем Telegram-канале.



"Враг выпустил четыре ракеты, которые были направлены с использованием особенностей местности и изменений траектории для усложнения обнаружения. Учитывая, что это высокоточное оружие, работающее по координатам наведения – очевидный факт террора мирного населения. Один частный дом разрушен, другой поврежден, существенные разрушения получили жилая многоэтажка и историческое здание. Пожар оперативно ликвидирован, продолжается разбор конструкций", – говорится в сообщении спикера ОК "Юг".



На ракетный удар по Николаеву отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский и показал его последствия.



"Страна-оккупант ни на день не прекращает доказывать, что основная цель этой войны – террор и уничтожение украинцев и всего украинского. Ночью Россия обстреляла Николаев…", – написал глава украинского государства в своем Telegram-канале.



По его словам, известно об одном погибшем и 23 раненых, среди которых ребенок.



"Вечная память погибшему и скорейшего выздоровления раненым. Это очередное преступление против человечности не сойдет террористам с рук. Найдем всех виновных. За все будет ответственность", – заверил Владимир Зеленский.







Напомним, ранее армия РФ обстреляла жилые дома Очакова Николаевской области с помощью реактивных систем залпового огня, а также артиллерии.



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