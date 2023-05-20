



РФ атаковала Киев дронами: обломки упали на крышу ЖК

В Киеве ночью, 20 мая, армия РФ атаковала украинскую столицу дронами. В результате удачной работы украинских ПВО обломок упал на крышу одного из ЖК, из-за чего произошел пожар.



Эту информацию подтвердили мэр Киева Виталий Кличко, а также начальника Киевской городской военной администрации Сергея Попко.



Возгорание в результате падения обломков произошло в Днепровском районе столицы.



На место происшествия направляются все службы.

"Пожар на крыше 9-этажного дома в одном из ЖК в Днепровском районе. Все службы трудятся на месте. Информация о пострадавших пока не поступала", - рассказал Кличко.



Информацию о пожаре на крыше дома подтвердили в КГВА.



"Все нужные службы работают на месте. Находитесь в укрытиях к отбою тревоги!", – пишет он.



Стало известно, что на месте происшествия происходит локализация пожара площадью примерно 80 квадратных метров на крыше многоэтажного здания, рассказал начальник КГВА.