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РФ атаковала Киев дронами: обломки упали на крышу ЖК
20.05.2023 02:19 Mignews | фото: ГСЧС

РФ атаковала Киев дронами: обломки упали на крышу ЖК

В Киеве ночью, 20 мая, армия РФ атаковала украинскую столицу дронами. В результате удачной работы украинских ПВО обломок упал на крышу одного из ЖК, из-за чего произошел пожар.

Эту информацию подтвердили мэр Киева Виталий Кличко, а также начальника Киевской городской военной администрации Сергея Попко.

Возгорание в результате падения обломков произошло в Днепровском районе столицы.

На место происшествия направляются все службы.
"Пожар на крыше 9-этажного дома в одном из ЖК в Днепровском районе. Все службы трудятся на месте. Информация о пострадавших пока не поступала", - рассказал Кличко.

Информацию о пожаре на крыше дома подтвердили в КГВА.

"Все нужные службы работают на месте. Находитесь в укрытиях к отбою тревоги!", – пишет он.

Стало известно, что на месте происшествия происходит локализация пожара площадью примерно 80 квадратных метров на крыше многоэтажного здания, рассказал начальник КГВА.

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