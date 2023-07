Войска Российской Федерации активно применяют химическое оружие против Сил обороны Украины на Бахмутском направлении. Такое заявление сделали в Вооруженных Силах Украины.



Предварительно, речь идет о химическом элементе Люизит, заявил спикер Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский в видеокомментарии, опубликованном в Twitter.



"На Бахмутском направлении сложная ситуация. Враг все чаще применяет химическое оружие. Так, во время артиллерийских обстрелов используется элемент, предварительно называется, Люизит", - заявил Дмитрашковский, уточнив, что уже есть пострадавшие от этого химического элемента.



"Его симптомы - тошнота, рвота и потеря сознания", - добавил представитель Сил обороны.



Official and Exclusive from Armed Forces of Ukraine Commander Colonel Oleksiy Dmytrashkivsky:



Russia is actively using chemical weapons against Ukrainian troops in the direction of Bakhmut. pic.twitter.com/jCKIDtu0Yt