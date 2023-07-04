



РФ активно применяет химоружие на Бахмутском направлении, - заявление ВСУ

Войска Российской Федерации активно применяют химическое оружие против Сил обороны Украины на Бахмутском направлении. Такое заявление сделали в Вооруженных Силах Украины.



Предварительно, речь идет о химическом элементе Люизит, заявил спикер Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский в видеокомментарии, опубликованном в Twitter.



"На Бахмутском направлении сложная ситуация. Враг все чаще применяет химическое оружие. Так, во время артиллерийских обстрелов используется элемент, предварительно называется, Люизит", - заявил Дмитрашковский, уточнив, что уже есть пострадавшие от этого химического элемента.



"Его симптомы - тошнота, рвота и потеря сознания", - добавил представитель Сил обороны.



Official and Exclusive from Armed Forces of Ukraine Commander Colonel Oleksiy Dmytrashkivsky:



Russia is actively using chemical weapons against Ukrainian troops in the direction of Bakhmut. pic.twitter.com/jCKIDtu0Yt — Sarah Ashton-Cirillo (@SarahAshtonLV) July 4, 2023



Справка. Химически люизит - это производное трехвалентного мышьяка, соединения которого обладают большой токсичностью.



В 1993 году, в результате подписания Конвенции о химическом оружии, использование люизита в качестве химического оружия было запрещено. Его включили в список 1, регламентирующий производство и оборот опасных веществ. Он почти не имеет скрытого действия, признаки поражения проявляются через 3-5 мин после попадания его на кожу или в организм, уточняет РБК-Украины. Тяжесть поражения зависит от дозы и времени пребывания в атмосфере, зараженной люизитом. При вдыхании паров или аэрозоля сначала поражаются верхние дыхательные пути.



При легких отравлениях поражение может исчезнуть после нескольких дней. Тяжелое отравление сопровождается тошнотой, головной болью, потерей голоса, рвотой, общей слабостью. Спазмы в груди и одышка - признаки тяжелого отравления. Очень чувствительны к люизиту органы зрения, попадание в глаза капли яда приводит к потере зрения уже через 7-10 дней.