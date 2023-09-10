



Резкая перемена погоды в Израиле: понижение температуры, ветер и дождь





Начало недели будет жарким, но ожидается смена тенденции. Температура понизится, будет облачно. По всей стране пройдут небольшие дожди.



В воскресенье, 10 сентября будет от частично облачно до ясно. Произойдет понижение температуры и ослабление тепловой нагрузки. В основном в первой половине дня на севере страны и на прибрежной равнине возможны моросящие и небольшие локальные дожди.



Понедельник, 11 сентября: Небольшое повышение температуры будет ощущаться в горах и в глубине страны. Утром по-прежнему возможны моросящие и небольшие локальные дожди, преимущественно на севере страны.



Вторник, 12 сентября: Произойдет повышение температуры, возможен шарав будет жарче, чем обычно. Сохранится сильная жара. Во второй половине дня на побережье усилится северный ветер.



Среда, 13 сентября: Небольшое понижение температуры.