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Резкая перемена погоды в Израиле: понижение температуры, ветер и дождь
10.09.2023 07:19 Аркадий Бочаровский

Резкая перемена погоды в Израиле: понижение температуры, ветер и дождь



Начало недели будет жарким, но ожидается смена тенденции. Температура понизится, будет облачно. По всей стране пройдут небольшие дожди.

В воскресенье, 10 сентября будет от частично облачно до ясно. Произойдет понижение температуры и ослабление тепловой нагрузки. В основном в первой половине дня на севере страны и на прибрежной равнине возможны моросящие и небольшие локальные дожди.

Понедельник, 11 сентября: Небольшое повышение температуры будет ощущаться в горах и в глубине страны. Утром по-прежнему возможны моросящие и небольшие локальные дожди, преимущественно на севере страны.

Вторник, 12 сентября: Произойдет повышение температуры, возможен шарав будет жарче, чем обычно. Сохранится сильная жара. Во второй половине дня на побережье усилится северный ветер.

Среда, 13 сентября: Небольшое понижение температуры.

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