



Резервист ЦАХАЛа угнал “Хамви” ради семейного отдыха

Резервист ЦАХАЛа угнал автомобиль типа HMMWV (Humvee), не имея при себе военной лицензии, и нанес ему незначительные повреждения.



Солдат покинул свою базу на “Хамви” без ведома командиров, уехал на нем к себе домой в Петах-Тикву и отправился на отдых со своей семьей. Во время поездки у джипа был поврежден колпак колеса.



Через семь часов солдат вернулся обратно на базу, не сообщив о происшествии.



После инцидента командир бригады приказал закрепить “Хамви” на базе стопорной цепью.