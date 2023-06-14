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Humvee
14.06.2023 16:27 Наталья Богинская

Резервист ЦАХАЛа угнал “Хамви” ради семейного отдыха

Резервист ЦАХАЛа угнал автомобиль типа HMMWV (Humvee), не имея при себе военной лицензии, и нанес ему незначительные повреждения.

Солдат покинул свою базу на “Хамви” без ведома командиров, уехал на нем к себе домой в Петах-Тикву и отправился на отдых со своей семьей. Во время поездки у джипа был поврежден колпак колеса. 

Через семь часов солдат вернулся обратно на базу, не сообщив о происшествии.

После инцидента командир бригады приказал закрепить “Хамви” на базе стопорной цепью.

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