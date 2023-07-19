



Решили, что земля принадлежит им. Банда терроризировавшая север Израиля

Полиция северного округа в результате сложного расследования предъявила обвинения 9 израильским арабам, которые угрозами вымогали сотни тысяч шекелей у владельцев бизнеса, подрядчиков и владельцев земли.



Тайное расследование было начато после стрельбы по человеку, находившемуся в помещении одного из предприятий с которыми “работали” рэкетиры. В результате инцидента был ранен мужчина в возрасте 20 лет. В ходе расследования выяснилось, что стрельба была произведена после отказа владельца предприятия, торгующего продуктами питания, платить “взносы”. Выяснилось, что это банда, весь бизнес которой заключается в рэкете. Любой, кто не выполнял ее требования рисковал попасть под пули.



В ходе расследования, ставшего достоянием гласности, были арестованы два лидера банды - Наиф Дахла и Хамза Дахла. Одновременно с их арестом следователям Северного округа удалось найти еще нескольких потерпевших, которые побоялись пожаловаться, но впоследствии помогли следователям понять систему угроз и грубого насилия, направленных на то, чтобы вымогать у них деньги и стать партнерами по бизнесу без вложений.



В ходе расследования выяснилось, что члены банды требовали от подрядчиков и землевладельцев плату за землю, на которой те вели бизнес, утверждая, что эта территория является их территорией, потому что "так они решили".



Были арестованы еще несколько подозреваемых, и после напряженного расследования, проведенного следователями отдела по борьбе с преступностью Северного округа и включавшего более 200 свидетельских показаний, следователям удалось собрать достаточно доказательств, на основании которых было составлено обвинительное заключение против всех членов банды, все они жители Турана.

